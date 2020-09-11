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محمد رمضان يحقق 6 ملايين مشاهدة بكليب "ياحبيبي "

كليب "ياحبيبي" جمع "رمضان" بمغني الراب جيمس وتم تصويره في دبي

كتب:

ياسمين محمود
08:55 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
محمد رمضان

محمد رمضان

حقق كليب محمد رمضان "ياحبيبي"، 6 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام من توقيت عرضة على اليوتيوب.

كليب "ياحبيبي" يجمع "رمضان" بمغني الراب جيمس، وتم تصويره في دبي، حيث سافر رمضان بطائرة خاصة بصحبة أسرته إلى دبي لتصوير الكليب.

وروج محمد رمضان، للكليب قبل طرحه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من كواليس تصوير الفيديو كليب، مُعلقًا عليه بقوله: "بكرة إن شاء الله.. يا حبيبي".

يُذكر أنَّ الفنان محمد رمضان نشر يوم الاثنين الماضي صورة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، وعلق "رمضان" على الصورة قائلا: "ثقة في الله نجاح".

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