صور.. حمو بيكا يرقص مع عروسه بحضور شاكوش والليثي

يحتفل مطرب المهرجانات حمو بيكا حالياً بحفل زفافه على "زوزو" بمحافظة الإسكندرية.

ورقص بيكا مع عروسه على نغمات أغنيات المطرب محمود الليثي وحسن شاكوش، حيث لفت الأخير انتباه الحضور بارتدائه ملابس كاجوال لا تتماشى مع أجواء الفرح.

وهنأ المطرب عمر كمال، مغني المهرجانات حمو بيكا بمناسبة حفل زفافه في الإسكندرية، اليوم، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".

وكتب "كمال": "مبروك يا حبيبي كان نفسي أكون موجود بس شغلي في دبي منعني".

ونشرت "الوطن"، الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف مغني المهرجانات حمو بيكا على زوزو.