تفاصيل حفل زفاف حمو بيكا.. "العريس ممنوع من الغناء في فرحه"

منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن موعد زفافه، وكتب قائلا: "فرحة حمو بيكا يوم 9/9 البيطاش إسكندرية شارع السلام في انتظار كل الناس اللي بتحبنا".

ساعات قليلة وأعلنت إدارة حي البيطاش بالإسكندرية، رفض إقامة حفل فرح حمو بيكا في الشارع، بسبب ظروف مجابهة فيروس كورونا ليضطر مطرب المهرجانات لمناشدة المسئولين من أجل إحياء حفل زفافه بإحدى القاعات بالإسكندرية، وبالتحديد منطقة العجمي، وهو ما وافقت عليه إدارة الحي، ولكن بشرط الالتزام بعدد محدد من الحاضرين، على أن يقتصر على الأسرة والأصدقاء فقط، بسبب انتشار جائحة كورونا، حسبما ذكرت مصادر لـ "الوطن".

ووصل حمو بيكا إلى الإسكندرية مساء أمس، بعد أن كان قد حضر إلى القاهرة، من أجل شراء مستلزمات الفرح من بدل وهدايا لعروسته.

ومن المقرر أن يحضر أعضاء فريق حمو بيكا، بالإضافة إلى أبرز المطربين الشعبيين الذين تأكد حضورهم، مثل محمود الليثي ورضا البحراوي، ومجدي شطة والذي أقسم على حضور الفرح رغم عدم توجيه دعوة له، وربما يتأكد حضور أسماء أخرى خلال الساعات المقبلة.

وفرض حمو بيكا، السرية التامة على الفرح حتى لا يثير غضب إدارة حي العجمي وقوات الأمن.

ولن يستطيع مؤدي المهرجانات الغناء في فرحه حيث سيتم منعه من الغناء فى الفرح بالميكروفون نظرا لعدم حصوله على إذن من نقابة الموسيقيين.

وكان قد أعلن "بيكا" رفض نقابة الموسيقيين وحي العجمي، منحه تصريحا لإقامة زفافه والغناء فيه منذ أيام.

وقال "بيكا"، في بث له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، إن الفرح كان من المقرر له أن يقام فى التاسع من سبتمبر، ولكن بعد قرار الإلغاء خوفا من جائحة كورونا، تم الاتفاق على إقامة الفرح في العاشر من الشهر الجاري مع أسرتي في البيت، مشيرًا أنه علم بقرار إلغاء الفرح خلال تواجده في تونس.

ومن جانبه، كشف إسلام سعد، مصمم الأزياء، والمسؤول عن تصميم إطلالة المُغني الشعبي، إنه من المُقرر ارتداء بدلتين خلال الزفاف، وليس بدلة واحدة.

وقال "سعد" لـ"الوطن": "حمو هيلبس في البداية بدلة بيضاء، مصنوعة من خامة الجاكار، مزودة ببيبون ولياقة باللون الأسود، المصنوعين من الستان والقطيفة".

وتابع: "أما الإطلالة التانية، هتكون بدلة سودا، لكن هيظهر بستايل هندي".

وأكد "سعد" الذي رفض الكشف عن تكلفة الإطلالتين، إنهم تكلفا مبلغ مرتفعًا، قائلًا: "التصميمات خدت من 3 أسابيع لشهر، وكلفت مبلغ كبير جدًا".

أما عن إطلالة العروس المنظرة، أوضح أنها من تصميم زوجته، المُصممة إسراء خالد، قائلًا: "الفستان كله هاند ميد، وله ديل طويل جدًا".