بالصور.. تامر دهب يضع اللمسات الأخيرة على إطلالة حمو بيكا قبل زفافه

وضع الماكيير السينمائي تامر دهب، اللمسات الأخيرة على إطلالة مغني المهرجانات حمو بيكا، قبل زفافه المقرر إقامته بعد ساعات.

فرض بيكا السرية التامة على الفرح، ومن المقرر أن يحضر كل أعضاء فريق حمو بيكا، بالإضافة إلى أبرز المطربين الشعبيين، الذين تأكد حضورهم، مثل محمود الليثي ورضا البحراوي، وربما يتأكد حضور أسماء أخرى خلال الساعات المقبلة.

"بيكا" أعلن في شهر مارس الماضي عن خطبته، حيث نشر صورة الشبكة، وعلق عليها قائلًا: "ماحدش هيقول لي مبروك ولا إيه ياجدعان، بيكا بيفرح، أحلى زوزو في الدنيا"، تلك الصورة التي عرضته لانتقادات قاسية من الجمهور، والتي أظهر فيها عددًا من الغوايش والخواتم الذهب، كما ارتدى هو الآخر دبلة ذهبية، جعلت المنتقدين يقولون له إنها خاصة بخطيبته.