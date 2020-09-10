عمر كمال يعتذر عن عدم حضور حفل زفاف حمو بيكا

هنأ المطرب عمر كمال، مغني المهرجانات حمو بيكا بمناسبة حفل زفافه في الإسكندرية، اليوم، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".

وكتب "كمال": "مبروك يا حبيبي كان نفسي أكون موجود بس شغلي في دبي منعني".

ونشرت "الوطن"، الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف مغني المهرجانات حمو بيكا على خطيبته زوزو.

ومن المقرر أن يرتدي حمو بيكا فى حفل زفافه اليوم، بدلة بيضاء، ثم ارتداء أخرى سوداء.

من المقرر أن يحضر كل أعضاء فريق حمو بيكا، بالإضافة إلى أبرز المطربين الشعبيين، الذين تأكد حضورهم، مثل محمود الليثي ورضا البحراوي، وربما يتأكد حضور أسماء أخرى خلال الساعات المقبلة.