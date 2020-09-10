سيدة القطار: كلمة الجيش المصري على ملابس الجندي "والله تهز جبل"

كشفت صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، عن كواليس الحوار الذى دار بينها وبين الجندي، الذى تعرض للإهانة من كمسرى بقطار "المنصورة القاهرة"، مشيرة إلى أن الكمسري أخطأ فى حق الجندي كثيرا، إلا أنه كان يتحكم فى أعصابه بطريقة تثبت مدى قدرة أفراد القوات المسلحة في ضبط النفس.

وأضافت "صفية أبو العزم "، خلال لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجندي المصري تربى على الكرامة والعزة، لذلك رفض تماما أن أدفع له ثمن التذكرة، وتابعت: "قال لى ورحمة أمى ما حد هيدفعلي".

وأشارت "سيدة القطار"، إلى أن كلمة جندي بالقوات المسلحة التى كتبت على الزى العسكري، هزتها كثيرا، ورفضت تماما أن يعامل بهذه الطريقة من الكمسري، وتابعت: "كلمة الجيش المصري على زي الجندي.. والله تهز جبل".