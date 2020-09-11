مشرف القطار: والدي تعرض لغيبوبة بعد مشاهدة واقعة المجند والسيدة

قال عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار رقم 948 المنصورة- القاهرة، وأحد أبطال واقعة التجاوز في حق أحد الركاب جندى مجند بالقوات المسلحة، والتنمر منه بسبب عدم امتلاكه ثمن تذكرة القطار، إن والده تعرض لغيبوبة عقب معرفته بالواقعة.

وأضاف عبدالمنعم أن الشؤون القانونية بالسكة الحديد حققت معنا اليوم، وتم خصم 15 يوماً من راتبى.

وأكد صلاح، في أول تصريح له عقب واقعة القطار، لـ"الوطن"، أنه يعمل كمسري قطار منذ 30 عاما ولم يختلق أي أزمات طوال فترة عمله، قائلا: "أنا اعتذرت الجندي وطبطبت عليه ومليش ذنب باللى حصل"، قائلا: "موقف السيدة محترم والمجند على دماغي".

وأشار صلاح، إلى أن الهيئة قامت اليوم بإجراء تحليل المخدرات عليه وعلى رئيس القطار، وأثبتت العينات سلبيتها، لافتا إلى أن قوات الجيش والشرطة بيدفعوا نصف تذكرة.

يذكر أن بدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجند كان يستقل قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، ولا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه ومن كماماته ومن زيه العسكري وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت سيدة القطار وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

وقدمت وزارة النقل، صباح اليوم، باعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة" يوم 9 سبتمبر 2020، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.