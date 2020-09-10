كامل الوزير: سيدة القطار ست بـ1000 راجل وموقفها هزني وأثر فيا كثيرا

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن موقف سيدة القطار صفية أبو العزم، أثر فيه بشدة، مشددا على أنه ليس مستغربا، كونه هذا الموقف، من إحدى العظيمات المصريات تجاه أى شيء خاطئ.

وأضاف وزير النقل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "أثر فيا بشدة، ولكنه موقف ليس مستغرب، موقف هزنى، سيدة محترمة تدافع كرامتها وكرامة المواطن والجندى المصرى".

وتابع، أن المجند تعرض لإهانة من موظف غير مسئول تجاه أحد أبطال القوات المسلحة، الذى غادر منزله من أجل تأدية واجبه الوطنى، للحفاظ على أمن واستقرار مصر، وتابع: "لكن موقف السيدة صفية، يؤكد أنها ست بألف راجل".