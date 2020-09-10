"الوزير": سأزور سيدة القطار بمنزلها.. واستخرجت لها اشتراك مدى الحياة

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه سيتوجه إلى "سيدة القطار"، صفية أبو العزم وسيزورها فى منزلها بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد مجندي القوات المسلحة.

وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه وجه باستخرج اشتراك سنوي يجدد مدى الحياة باسم "سيدة القطار"، وسيعطيه لها عندما يزورها في منزلها.

وداعب وزير النقل "سيدة القطار"، خلال الاتصال المشترك الذى جمعهما ببرنامج "التاسعة"، قائلًا: "بس لما يجي ليكى الكمسري طلعي ليه الاشتراك "، وعلقت "صفية أبو العزم"، قائلة: "أنا فى حماية الجيش المصرى كله يا معالى الوزير".