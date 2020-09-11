وزير الري: لو لدينا مياه كافية لحققنا الاكتفاء الذاتي من القمح

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، إن مصر لو كان لديها كمية كافية من الماء، لحققت الاكتفاء الذاتي من القمح والعدس والفول وغيرها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن مصر لديها الأرض، ولكن هناك مشكلة في المياه وهو ما يضطرها إلى استيراد المحاصيل الزراعية"، موضحا أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ولهذا فإننا لو قللنا استيراد القمح فسنؤثر في بورصة القمح بالعالم.

وتابع: "نستخدم الموارد غير التقليدية، على غرار ما يحدث في الساحل الشمالي والمدن الجديدة، وهي قائمة على تحلية مياه البحر، لأن هذه الأماكن ستكون ممتلئة بعدد كبير من السكان، وهو ما سيشكل عبئًا على مياه النيل".