وزير الري: الرئيس وجه بتبطين الترع خلال عامين بدلا من 10 سنوات

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إنه سيجرى تنفيذ مشروع تبطين الترع خلال عامين، مشيرًا إلى أنها تحتوي على طبقتين، منهما طبقة صخرية، وهو ما يصعب من عمليات التبطين فيها.

وأضاف عبدالعاطي خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "نتوقع الانتهاء من تبطين 7 آلاف كم ترع خلال عامين، رغم صعوبة المهمة، وهو ما سيؤدي إلى انعكاسات مجتمعية رائعة".

وتابع: "نفتش ونراقب أعمال التبطين، لكي نتأكد من صحة تنفيذ العمليات المرتبطة بها"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلب إنهاء هذا المشرع في سنتين وليس 10 سنوات.