وزير الري: مصر ستصبح أكثر دول العالم في إعادة استخدام المياه بعد عامين

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنها لم تزد منذ عام 1959، منذ أن كان مصر يسكنها 20 مليون نسمة.

وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "مصر تعاني من مشكلات مياه كثيرة بخلاف السد الإثيوبي، ويجب العمل على حلها، مثل الفواقد وتوصيل المياه"، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من الفقر المائي، وأن التعداد السكاني بها قد يزيد بمعدل بين 50 إلى 60 مليون شخص بحلول عام 2050.

وقال الوزير، إن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة من أجل توصيل المياه إلى مختلف أماكن الجمهورية، وتعمل على مدار ساعات اليوم، لأن أي خطأ مثل قطع أي جسر، قد يؤدي إلى إغراق قرية بأكملها.

وأشار إلى أن تطوير الري والبحث عن موارد جديدة، مثل استخدام المياه الجوفية وتحلية المياه وغيرها قد تؤدي إلى التوازي بين موارد مصر المائية والزيادة السكانية، مؤكدا أن مصر ستصبح بعد عامين أكثر دول العالم في إعادة استخدام المياه نسبة وكمية.