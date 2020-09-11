مصطفى درويش ينتقد رجال واقعة "سيدة القطار": "كسفتونا"

انتقد الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" الرجال المتواجدين أثناء حدوث واقعة سيدة القطار والمجند.

وكتب درويش "ست تدفع 22 جنيها لمجند وسط رجاله بشنبات واقفة في القطر.. جتكم خيبة كسفتونا والله.. شكرا يا ست الكل فعلا الست المصرية ست الكل"

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أنَّه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنَّ ما حدث في قطار رقم 948 "المنصورة - القاهرة" بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام.

وذكر أنَّه تمّ تحويل "الكمسارية" المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري وتمّ وقفهما عن العمل.

وأضاف وزير النقل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ جميع العاملين بوزارة النقل وقطاعاتها يعملون لخدمة المواطن المصري، معبرًا عن رفضه التجاوز من قبل العاملين للجمهور، قائلاً: "كل المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، ولا تهاون مع أي مخطئ".