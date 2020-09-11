أول تعليق لمصور فيديو سيدة القطار: كنت هعاتب نفسي لو مصورتوش

قال شادي محمود بلال، جيولوجي، مصور فيديو سيدة القطار بقطار "المنصورة – القاهرة"، "لو لم أصور هذا الفيديو لكنت لومت نفسي طول العمر، كان مشرف القطار يتكلم مع الجندي بأسلوب لا يليق مع ناس كلنا نحترمهم ونجلهم، فما كان مني إلا أن بدأت أصور وأوثق ما يحدث لإرساله إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لأن استحالة يكونوا دول رجالته".

وأضاف "بلال"، بن قرية كفر الشيخ سليم، مركز طنطا بمحافظة الغربية، لـ "الوطن"، بمجرد ما انتهى الموقف ونزلت في محطة بركة السبع، شكرت سيدة القطار علي موقفها الشجاع، وقبلت رأسها، ثم قمت برفع الفيديو ومعه رسالة لجميع المسئولين، وفي المقدمة منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكمل "قلت للمسئولين على صفحتي بـ (الفيس بوك)، إيه رأي حضراتكم في تعامل رئيس القطار ومحصل التذاكر بدون كمامة في القطار مع العلم وجود قرار من الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بضرورة ارتداء الكمامة وهم ممثلو القانون أول من خالف القانون والمجند ملتزم بالكمامة".

وتساءل "بلال"، "هل يجوز لرئيس القطار ومحصل التذاكر التهكم على عسكري الجيش بهذا الشكل وبل يعتدي باليد على بدلته العسكرية ويتهكم ويقول حوش النجوم اللي بتقع منك ويستمر بالتهكم على العسكري بقوله هما ضاحكين عليك في المعسكر ويقول له متخليش الأفيونة تطلع عليك هل يصح ذلك أمام الجمهور وبشكل مستفز أليس هذا اعتراف واضح وضمني بتعاطيه المخدرات؟"

وأكمل "السيدة المحترمة المهذبة بنت الأصول بكت من أجل إهانة العسكري من قبل رئيس القطار ومحصل التذاكر الذي من الواضح أن لهما ميول هدامة وظهرت بهذا الموقف الذي ينم عن كره واضح وصريح للمؤسسة العسكرية بالجيش المصري وضرب بعرض الحائط لدم شهدائنا الأبرار الأخيار من رجال القوات المسلحة المصرية".

وأكد أن جميع من شاهد الموقف كان يغلي من داخله، "حتى وأنا أصور الفيديو كنت عصبي وضغطت علي الصوت، واستشعر الجميع أن ما يحدث خطأ ولابد من إصلاحه، فالشعب المصري واعي وغيور على مؤسسته العكسرية حتى ولو كان جندي".

وذكر "بلال"، أن الجندي يحمل أخلاقا طيبة، ورغم ما تعرض له إلا أنه حافظ على بدلته ولم يعترض بأي كلمة، بل أن أخلاقه منعته أن يدفع له أحد قيمة التذكرة.