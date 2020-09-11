"الوطن" تنشر أول صورة لمصور فيديو "سيدة القطار"

رفض أن يمر الموقف أمامه دون أن يأخذ حق الجندي، ويصل ما حدث له إلى أعلى القيادات في الدولة، وهو ما تحقق له، هذا ما فعله شادي محمود بلال، جيولوجي، مصور فيديو سيدة القطار بقطار "المنصورة – القاهرة"، ابن قرية كفر الشيخ سليم، مركز طنطا بمحافظة الغربية.

وحصلت "الوطن"، على أول صورة لمصور الفيديو، الذي جعل الجميع يشاهد ما حدث مع الجندي، ورد فعل سيدة القطار صفية إبراهيم، والتي تدخلت في الوقت المناسب دفاعا عن الجندي.

وقال شادي محمود بلال، "لو لم أصور هذا الفيديو لكنت لومت نفسي طول العمر، كان مشرف القطار يتكلم مع الجندي بأسلوب لا يليق مع ناس كلنا نحترمهم ونجلهم، فما كان مني إلا أن بدأت أصور وأوثق ما يحدث لإرساله إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لأن استحالة يكونوا دول رجالته".

وأضاف "بلال"، بن قرية كفر الشيخ سليم، مركز طنطا بمحافظة الغربية، لـ "الوطن"، بمجرد ما انتهى الموقف ونزلت في محطة بركة السبع، شكرت سيدة القطار علي موقفها الشجاع، وقبلت رأسها، ثم قمت برفع الفيديو ومعه رسالة لجميع المسئولين، وفي المقدمة منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكمل: "قلت للمسئولين على صفحتي بـ (الفيس بوك)، إيه رأي حضراتكم في تعامل رئيس القطار ومحصل التذاكر بدون كمامة في القطار مع العلم وجود قرار من الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بضرورة ارتداء الكمامة وهم ممثلو القانون أول من خالف القانون والمجند ملتزم بالكمامة".