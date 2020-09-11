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كفر الشيخ تتلقى 45 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء  

كتب:

سمر عبد الرحمن
09:44 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
ديوان عام كفر الشيخ

ديوان عام كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة 45 ألفا و284 طلبا، وقيمة المبالغ التي جرى تحصيلها 235 مليونا و210 آلف جنيه، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان له، أن المحافظة تقدم كل التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ 40%، ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية بالمدن، بالاضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

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