تنفيذ 523 حكما في أسوان

نفذ رجال إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم، حملات لضبط وتنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية بمراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، " تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، بتنفيذ 523 حكما على النحو التالي أحكام ضبط جنايتين بالإضافة إلى 123 حكم حبس جزئي، و28 حكم حبس مستأنف، و229 أحكام غرامات، و 159 أحكام المخالفات".