التحريات: "رائحة" ضحيتي ابنيهما في القناطر كشفت الجريمة

أمر المستشار محمد فايد، رئيس نيابة مركز القناطر بالقليوبية، بحبس عاطل "مريض نفسي" 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل والديه بمنطقة باسوس بمركز القناطر وعرضه على الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثتي المجني عليهما، واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية للجثتين.

وكشفت التحقيقات عن أن الجريمة وقعت قبل يومين من اكتشافها، حيث ذهب أحد اقارب الأسرة للاطمئنان عليهم، فاشتم رائحة كريهة، وبإبلاغ الشرطة جرى اكتشاف الواقعة.

وكان مريض نفسي أقدم على قتل والديه في مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وجرى إلقاء القبص عليه، ونقلت الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية.

وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثتين، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي بإقدام مريض نفسي على طعن والديه بسكين، بعد إصابته بحالة هياج.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد عبد الرحمن الفحل نائب مأمور القناطر إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على المتهم، وتبين أنه يدعى "م م"، 30 سنة، عاطل، مريض نفسي، وسبق أن خضع للعلاج بأحد المراكز النفسية أكثر من مرة.

وأشارت التحريات إلى أنه يوم الحادث، نشبت بين المتهم ووالديه مشادة، أصيب على إثرها بحالة نفسية وأخذ يهزي بكلمات غير مفهومة، ثم أمسك بسكين وطعن والده ويدعى "م س ا"، 72 سنة، بالمعاش حتى الموت، ثم طعن والدته وتدعى "ع" 61 سنة، ربة منزل، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكن المقدم أسامه مشهور رئيس مباحث مركز القناطر والقوة المرافقه له، من السيطرة على المتهم، وجرى اصطحابه إلى ديوان عام المركز.