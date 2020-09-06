التصريح بدفن جثة مريض نفسي انتحر خوفا من كورونا ببنها

قررت نيابة قسم أول بنها في القليوبية، التصريح بدفن جثة مريض نفسي أقدم على الانتحار خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجلت تقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة.

وأفاد شقيق المنتحر في تحقيقات النيابة، أن المتوفى كان يمر بأزمة نفسية في الفترة الأخيرة، وكان يهذي بكلمات حول خوفه من الإصابة بكورونا.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المذكور حاول الانتحار مرتين، وأنقذت أسرته حياته في اللحظات الأخيرة، قبل أن ينجح هذه المرة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد سامي رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود متوفى داخل منزله بمنطقة الحرس الوطني بدائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وجرى العثور على جثة "ز. م. ب" 50 عامًا، نجار، وبه قطع بشرايين اليد.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.