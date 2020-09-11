بالصور.. "الوطن" تنشر المخطط النهائي لمنطقة الأهرامات والمتحف الكبير

حصلت "الوطن" على بعض الصور والخرائط الخاصة بالبلان المتوقع تنفيذه بالمنطقة المحصورة بين أهرامات الجيزة، والمتحف الكبير، والمعروف إعلاميا بـ"محور خوفو" أو "مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة" رؤية مصر 2030.

مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة

ومن المتوقع، التنفيذ بأسلوب يسمح برؤية الأهرامات من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية من مسافة تصل إلى 10 كم.

محور خوفو:

وكشف المخطط أن محور خوفو يقع بطول 10 كم وبعرض 600 متر ليكون من أكبر الشوارع بالعالم وأعظمها، حيث يربط بين الأهرامات والمتحف الكبير، ويتخلله الممشى السياحي الذي يربط بين المنطقتين، ومجموعة فنادق عالمية لاستيعاب حركة السياحة المتوقعة بهذه المنطقة.

ويتكون المشروع، طبقا لرؤية مصر 2030 من عدة عناصر يأتى في مقدمتها:

1 - منطقة فنادق المتحف GEM Hotels Area

2- ساحة المتحف المصري الكبير GEM Plaza

3- ساحة وواحة خوفو Khufu Plaza & Oasis

4- متحف أبو الهول المفتوح Open Sphinx Museum

5- قرية أبو الهول (نزلة السمان الجديدة)

6- محور خوفو Khufu Avenue بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه، ويقع بطول 8 كم وعرض 600 متر ويخدم المشروع أيضا قطار المونوريل monorail train وسيربط بين ميدان سفنكس بالمهندسين الى أهرامات الجيزة مرورا بشارع جامعة الدول العربية.

7- حزام عمرانى للجيزه يحد من الإمداد بالأرض الزراعية بتخطيط مناطق سكنية بمفهوم وجودة حياه يستحقها سكان الجيزة.

ويهدف المشروع إلى:- استثمار مقومات المكان كعنصر جذب سياحي، وترفيهي عالمى- فتح محور بصري مرورى عالمى لمنطقة الأهرامات- شبكات بنية أساسية و شبكة طرق ومواصلات حديثة تربط المدينة بالقاهرة الكبرى- ربط هضبة الأهرام بالمتحف المصرى الكبير وتطوير المنطقة المحيطة الأهرامات لتصبح متحف مفتوح- جودة حياة وعمران به كافة الخدمات المطلوبة فى العصر الحديث لسكان محافظة الجيزة.

كانت "الوطن" علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستطرح المنطقة الملاصقة للطريق الدائري وكذلك الأرض التي تقع خلف المتحف مباشرة على المستثمرين لإنشاء 5 فنادق عالمية تليق بمكانة أكبر متحف عالمي يقع بجوار أهرامات الجيزة، مشيرة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي التي ستحدد سعر الأرض، وموضحة أن تنفيذ المشروعات سيبدأ عقب تحديد مجلس الوزراء طرح الأراض للاستثمار.

وكانت المصادر، أكدت أنه تم حصر المساحة الواقعة بين منطقة الهرم والمتحف المصري الكبير، لإنشاء ممشى سياحي يربط الهرم بالمتحف المصري الكبير، وجارٍ حصر المساحات الملاصقة، وطرق استخدامها، مشيرة إلى أن المنطقة الواقعة بين المتحف الكبير والأهرامات ستكون ممشى للسياح، ولن يجد السائح ما يحجب رؤيته، لمشاهدة الأهرامات منذ بداية طريق الممشي بالمتحف المصري الجديد حتى الوصول لمنطقة الأهراماتومن المنتظر أن يتم إستخدام المنطقة المحيطة لتشمل عدد من المنشئآت السياحية عبارة عن عدد من البازارات «سوق سياحي» وحديقة مركزية تقام علي الطراز الفرعونى وتحكي قصة الحضارة المصرية العظيمة، ومن المتوقع أن يتم زراعة العديد من النباتات النادرة، وبعض أشجار الباردي، وغيره من المشروعات ذات الطابع السياحي. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار رقم 482 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العام، على مساحة 51.906 فدان بمحافظة الجيزة، خلف نادى الرماية، ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وفقاً للخريطة والإحداثيات، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.