مصادر: تخصيص 51 فدانا بامتداد المتحف المصري الكبير لإنشاء فندق وممشى

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة بصدد الإعلان عن إنشاء فندق كبير، يليق بالمنطقة الأثرية، بجوار المتحف المصري الكبير.

ومن المنتظر، أن يتم استخدام المنطقة المحيطة لتشمل عدد من المنشئآت السياحية، عبارة عن ممشى، وعدد من البازارات "سوق سياحي" وحديقة مركزية، بما يليق والحضارة المصرية العظيمة.

ولفتت المصادر، إلى أنه سيتم الإعلان عن جميع المشروعات التي ستتم على المساحة المخصصة بقرار جمهوري، فور الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية الخاصه بها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرار رقم 482 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العام، على مساحة 51.906 فدان بمحافظة الجيزة، خلف نادى الرماية، ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وفقاً للخريطة والإحداثيات، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة