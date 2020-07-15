السياحة الخارجية تنعش 167 فندقا بالبحر الأحمر

انعشت السياحة الخارجية فنادق مدينة الغردقة السياحية مئات السائحين على متن عدد من رحلات طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و المجر، َوذلك منذ مطلع يوليو الجاري تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر.

وكشف مسؤولو مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن 167 فندقا ومنتجعا سياحيا حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بفنادق البحر الأحمر، وأن لجان من وزارة السياحة والآثار والصحة وغرفة المنشآت الفندقية تقوم بالمرور على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، ومازلت اللجنة تتلقى طلبات الفنادق السياحية التي ترغب في الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل طبقا للضوابط والاشتراطات.

وكشف عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية في تصريح لـ"الوطن"، أن فنادق مرسى علم استعدت لاستقبال أولى أفواج عودة السياحة غدا الخميس بعد انقطاع دام ما يقرب من أربعة شهور، مؤكدا أن شركات أوروبية متخصصة انتهت من فحص فنادق مرسى علم لاستقبال نزلاء السياحة طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن الفنادق استوفت الشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.