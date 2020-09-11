غدا.. استكمال التحقيق في اتهام "سيدة المحكمة" للضابط بالتحرش

تستكمل النيابة العامة غدًا تحقيقاتها في البلاغ المقدم من سيدة المحكمة المحدد محاكمتها في جلسة 23 سبتمبر الجاري، حيث اتهمت المقدم وليد عسل رئيس ترحيلات محكمة مصر الجديدة، بالتحرش بها وكلبشتها دون سند من القانون، بينما تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمتها في 23 سبتمبر الجاري بتهمة الاعتداء على موظف عام.

وسلم أمس المحامي أحمد مهران النيابة c.d يحتوي على تفاصيل المشاجرة وتتضمن واعتداء الاعتداء عليها بحسب ادعائها.

كانت المستشارة المعزولة والمحالة إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الاعتداء على موظف عام تقدمت ببلاغ رسمي لرئيس نيابة النزهة، ضد الضابط وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، وجاء في أنّ المستشارة تتهم الضابط بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى، وتفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور، إذ لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها، والتحفظ على هاتفها المحمول ومصادرته وانتهاك خصوصيتها، وإجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير، مستخدمًا القوة والعنف ومحدثًا ما جاء بها من إصابات، وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة المتهمة، وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول، أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وحدث ذلك مع تعديها بالضرب، ما نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.