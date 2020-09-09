خطة مديري المدارس للعام الجديد: 5 محاور أبرزها الطابور والمجموعة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ملامح العام الدراسي الجديد، في مؤتمره الصحفي أمس الثلاثاء، الذي عقد بمقر ديوان الوزارة، منح اختصاصات موسعة لمديري المدارس في وضع خطة الحضور والإجازات داخل مدارسهم، قائلا: "مينفعش خطة عمل واحدة تمشي على كل المدارس، الأمر متروك للمديرين، كل مدير مدرسة يعمل الخطة بتاعته بإشراف مدير الإدارة التعليمية ومدير المديرية وإحنا هنوافق له عليها".

وألقى هذا التوجيه بالمسؤولية على مديري المدارس ومعاونيهم في ملء فراغات مجموعة من المحاور الرئيسية التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد والتي تمثلت في الأتي:

** طابور الصباح: نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إلغاء طابور الصباح بقرار عام، مشيرا إلى أن الأمر متروك لمدير المدرسة، إذا أراد إلغاءه أو الاستمرار فيه، ولكن بشرط الحفاظ على فرض الإجراءات الوقائية والاحترازية على الطلاب وجميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

** حضور الطلاب والإجازات: أكد وزير التعليم أن كل مدير مدرسة سيقوم بوضع خطة حضور الطلاب وإجازاتهم طبقا لنظام اليوم المدرسي في مدرسته، سواء فترة أو فترتين، وبناء على ذلك يستطيع تقييم الجدول الأسبوعي لطلابه.

** الكثافة الطلابية: أشار "شوقي" إلى أن مديري المدارس سيضعون نصب أعينهم تخفيض الكثافات الطلابية في الفصول إلى أقصى درجة ممكنة، بحيث تتماشى مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحماية من عدوى فيروس كورونا، قائلا "الفصول كلها هتتخفض كثافتها مهما كانت الأعداد فيها".

** البنية التكنولوجية: كل مدير مدرسة سوف يتقدم بتصور خاص حول البنية التكنولوجية في مدرسته، الموجود فيها وما تحتاج إليه.

** المجموعات المدرسية: يتولى كل مدير مدرسة وضع تصور إدارة المجموعات المدرسية، وتكليف أحد المعلمين ليتولى مسؤولية "مدير المجموعات" ويساعده عامل وإداري، ويشتمل التصور على تحديد المعلمين الذين سيتم التعاقد معهم، وحصر أعداد الطلاب، وتنسيق المواعيد.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، مؤتمرا ظهر أمس الثلاثاء، لتحديد ملامح العام الدراسي الجديد فيما يخص المدارس الحكومية.

وقال "شوقي"، إن الوزارة نجحت في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في كلمته بالمؤتمر، عن ملامح العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:

** يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.

- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي: - الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

-الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.