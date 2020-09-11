رسميا.. "النقل" تمنح "سيدة القطار" اشتراك استقلال القطارات مدى الحياة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، قررت منح صفية إبراهيم أبو العزم والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار، اشتراك استقلال القطارات مدى الحياة، على أن يجدد سنوياً بدون مقابل، نظراً لموقفها تجاه أحد الركاب "جندي مجند بالقوات المسلحة" كان يستقل قطار 948 المنصورة/ القاهرة.

وكان الشاب المجند لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري، وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت السيدة وقامت بدفع ثمن تذكرة المجند.

وأوضح وزير النقل، لـ"الوطن"، أن تصرف السيدة تجاه المجند راق ورائع وينم عن شهامة المصريين، قائلاً: "من بكرة لو السيدة عاوزة تعمل الاشتراك احنا جاهزين ومنتظرينها"، مؤكداً أنه لن ولم يسمح بحدوث مثل هذا التجاوز مرة أخرى، ضد أي مواطن، وأن كمسارية القطارات عليهم بضبط النفس.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تنفذ خطط تطوير شاملة بمنظومة السكة الحديد، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، لافتاً إلى أنه طالب جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور باحترام الراكب، وأن المعاملة مع أى راكب في إطار القانون، مؤكداً أن تصرف كمسري القطار مع المجند تصرف فردي.

وبدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي أول أمس، حيث كشف الفيديو أن مجند كان يستقل قطار 948 المنصورة/ القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه، وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة.

وتقدمت وزارة النقل، على الفور، باعتذار رسمي بسبب واقعة القطار، بعد تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.