"سيدة القطار" في وسائل الإعلام العربية: موقف بطولي أسر قلوب المصريين

اهتم عدد من وسائل الإعلام العربية بواقعة سيدة القطار وتصديها لمحاولة كمساري التطاول والاعتداء على أحد أفراد القوات المسلحة، وقيامها بدفع ثمن التذكرة له، والتي أكدت أن السيدة قامت بموقف بطولي وإنساني.

وتحت عنوان: "سيدة القطار" تأسر قلوب المصريين بموقفها "البطولي"، قال موقع قناة "سكاي نيوز" عربية إن سيدة مصرية سجلت موقفا بطوليا، خلال رحلة قطار من المنصورة إلى القاهرة، بتصديها لتجاوز محصل تذاكر القطار "الكمساري" بحق مجند بسبب قيمة التذكرة.

وأشارت إلى أن صفية أبو العزم وقفت أمام "كمساري" القطار، وقامت بدفع قيمة التذكرة لأحد الركاب من العسكريين، وذلك بعد مشادة بينه وبين المسؤول عن تحصيل التذاكر، الذي خيّر المجند بدفع كاملة قيمة التذكرة أو مغادرة القطار.

أما قناة "العربية"، فلفتت إلى أن "سيدة القطار" تصدت لهجوم المحصّل ورئيس القطار على المجند ورفضت إنزاله بالقوة من المقطورة أو تسليمه للشرطة العسكرية، كما دفعت عنه ثمن التذكرة. وأشارت إلى أن ردود الأفعال على موقع "سيدة القطار" جاءت سريعة، حيث أصدرت القوات المسلحة المصرية بياناً عن الواقعة وجهت فيه الشكر للسيدة.

وذكرت أن المصريين رحبوا بهذا البيان، خاصةً أنها المرة الأولى التي يصدر فيها بيان عسكري بمضمون "مدني إنساني" لشكر امرأة مصرية.

وتحت عنوان: "قصة سيدة القطار التي أسرت قلوب المصريين"، رصدت صحيفة "البيان" الإماراتية الواقعة، ورصدت ردود الأفعال المختلفة عليها.

وأشارت الصحيفة إلى ما كتبه الفنان محمد هنيدي على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "تحية للست الجميلة اللي فكرتني بوالدتي، وقفتها وجدعتنها على شاب شافته زي ابنها زي ما أمهاتنا كلها كانت بتعمل".