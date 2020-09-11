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تعرف على مواعيد انقطاع مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد اليوم

تعرف على مواعيد إنقطاع مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد اليوم

كتب:

أيمن حمزة
10:53 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
تعرف على مواعيد إنقطاع مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد اليوم

تعرف على مواعيد إنقطاع مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد اليوم

أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءاً من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الـ9 صباح غد السبت، نظراً لأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة.

وأهاب فهمي، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكداً عودة المياه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاحات.

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