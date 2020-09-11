مصطفى درويش: شعري شاب وملامحي عجزت بوفاة أمي

قال الفنان مصطفى درويش، إن والدته سبب نجاحه في الحياة، وبرحيلها عن الدنيا "كُسر ظهره"، موجهًا لها رسالة في ذكرى رحيلها بأنه يسير على نفس خطاها.

وكتبت "درويش" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في ذكرى رحيل والدته، قائلًا: في نفس هذا اليوم من 6 سنوات قطم ظهرى وعجزت ملامحي وشيب شعري برحيل أغلى وأعز الناس أمي الغالية.

وتابع: الله يرحمك يا أمي، دعواتك هي سبب في كل اللي أنا فيه وحشتيني ووحشني دعاكي، يارب تكوني حاسة بيا وحاسة باللي أنا فيه، وأي خير بعمله يكون بيوصلك، لأنى بعمل زي ما كنتي بتعملي وربتيني عليه، يا رب أكون مخليكي مرتاحة، ادعوا لأمي بالرحمة.

وبنهاية شهر أغسطس الماضي، أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بـ"فيس بوك"، استعداده لخوض تجربة الغناء مع فريق المدفعجية.

وكتب درويش عبر حسابه "مش عايز أفاجئكم بس أنا بحضر أغنية مع المدفعجية".

وكان أعلن الفنان مصطفى درويش أحد أبطال مسلسل "بـ100 وش" منذ أيام احتمالية العمل في جزء ثانٍ من المسلسل 2022 وكتب درويش عبر حسابه على فيس بوك: "الجزء التاني بـ100 وش، غالبا وليس أكيد، هيبقى رمضان 2022".