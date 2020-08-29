"التموين": مصر تضم 74 صومعة بطاقة تخزين 8.2 مليون طن لتخزين الحبوب

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزارة التموين معنية بإيجاد احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن مصر منذ 3 سنوات لم تشهد نقصا في أي سلعة استراتيجية أو أساسية.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القمح والسكر يكفيان الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر، وهناك احتياطي آمن من الدواجن، كما تم تحقيق احتياطي آمن أيضا من محصول الأرز، موضحا أن تخصيص مليار و8 ملايين دولار للوزارة قد ساهم في توفير كافة السلع بالأسواق المصرية.

وأكد أن مجمع الصوامع ببرج العرب يصل طاقتها التخزينية لـ90 ألف طن، وحاليا وصلت مصر لما يقرب من 74 صومعة بطاقة تخزين تصل 8.2 مليون طن لتخزين الحبوب.