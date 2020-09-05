للمتزوج فقط: خطوات فصل الفرد من بطاقة التموين لإصدار أخرى جديدة

تعد البطاقة التموينية من أهم الخدمات التي يهتم بها المواطنون، نظرا لما تقدمه للمواطن من دعم للحصول على السلع التموينية بالإضافة إلى الخبز، وعندما ينفصل أحد الأفراد في حالة زواجه، يسعى إلى فصل نفسه من بطاقة الأسرة ليتسنى له إصدار بطاقة جديدة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية، خطوات فصل الفرد من بطاقة الأسرة، وفق موقع دعم مصر، كالتالي:

1- الدخول على موقع دعم مصر من هنـــــا.

2- اختيار أيقونة "خدمات تموينية للمواطنين".

3- الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.

4- إدخال الرقم القومي للفرد المراد فصله من البطاقة.

5- عند الدخول إلى شاشة التسجيل يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.

6- إدخال رقم الهاتف المسجل على البطاقة والضغط على التالي.

7- يتم إدخال المحافظة والإدارة والمكتب المراد النقل إليهم.

8- يتم إدخال رقم التحقق والضغط على إعادة الإرسال.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة لفصل المتزوج فقط وفي حالة ثبوت عكس ذلك عند المراجعة يتم الإيقاف النهائي للمستفيد، كما أنه من الضروري يتم متابعة الموقع لمعرفة حالة الطلب من حيث القبول والرفض.