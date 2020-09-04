خطوات إضافة "العريس" لعروسته على "بطاقة التموين"

إلى المتزوجين حديثأ، سمحت وزارة التموين لأصحاب البطاقات التموينية بإضافة زوجاتهم على البطاقة، مع حذفهن من بطاقة الأسرة التموينية، وتقدم "الوطن" في خطوات كيفية إضافة "العروسة" على بطاقة "العريس".

* يتقدم المواطن صاحب البطاقة التموينية - العريس - بنسختين من صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة بطاقة الزوجة المطلوب إضافتها.

* صورة قسيمة الزواج، وصورة البطاقة التموينية، إضافة إلى بون آخر شهر صرف لإثبات أن البطاقة سارية وغير موقوفة.

* تقديم المستندات ورقيا إلى مكاتب التموين، والتي تقوم بدورها بإرسالها إلى مديريات التموين.

* في حال قبول طلب الإضافة، يتم إرسال رسالة قصيرة على هاتف رقم محمول صاحب البطاقة التموينية، يبلغه فيها بقبول طلب الإضافة، وبدء صرف المقررات التموينية مطلع الشهر الذي يليه.

قائمة أسعار سلع التموين في شهر سبتمبر.. تضم "حلاوة وكابتشينو" لأول مرة

وبدأت الوزارة منذ الثلاثاء الماضي في المنافذ التموينية التابعة للوزارة متمثلة في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، أو منافذ البقالين التموينيين، لصرف مقررات السلع التموينية عن شهر سبتمبر، قائمة تضم 28 سلعة وهي:

- زيت خليط لتر واحد بسعر 17 جنيهًا.

- سكر معبأ كيلو واحد بسعر 8.5 جنيه.

- أرز معبأ كيلو واحد بسعر 8 جنيهات.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه.

- عدس مجروش معبأ 500 جرام بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة معبأة 500 جرام بسعر 3 جنيهات ونصف جنيه.

- شاي ناعم بسعر 3 جنيهات.

- لبن جاف بسعر 17 جنيهًا.

- خل 5% بسعر 4.25 جنيه.

- دقيق كيلو واحد بسعر 6.50 جنيه.

- صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك كيلو واحد بسعر 15.75 جنيه.

- مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت بسعر 5.50 جنيه.