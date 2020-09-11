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"اتحضر للأخضر" تزرع 50 شجرة مثمرة في ميت سلسيل

كتب:

صالح رمضان
11:31 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
زراعة أشجار مثمرة في ميت سلسيل

زراعة أشجار مثمرة في ميت سلسيل

أعلن المهندس السيد أحمد عبد السلام ، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، عن زراعة 50 شجرة مثمرة بمدينة ميت سلسيل، في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية التي أطلقتها وزارة البيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل".

وجري زراعة الأشجار بإشراف تهاني أحمد شحاتة والمهندس جمال العزازي، من رئاسة المركز.

واختاروا أماكن متفرعة لزراعة عدد 50 شجرة مثمرة بأماكن متفرقه بمدينة ميت سلسيل وهي "مدخل المدينة الغربي، غنيم شطا ، أمام مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانوية المشتركة ، أمام مدرسة اللواء هارون محمد حسن الإعدادية بنات ، على تغطية موقف الجوابر" للارتقاء بالمستوى الجمالى لمدينة ميت سلسيل.

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