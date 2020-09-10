تعرف على تقسيم دوائر مجلس النواب بالمحافظات: 143 فردي و4 قوائم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مساء اليوم، تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب لبرلمان 2021-2026، ويتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين ومواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

ووفقا للتعديلات الأخيرة لقانون مجلس النواب، والذى صدق عليها رئيس الجمهورية، يشكل مجلس النواب من 568 عضوا منتخبا، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد.

وتقسم الدوائر الانتخابية جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى بواقع "284"مقعدا، 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم بواقع "284"مقعدا .

ووفقا للقانون تقسم المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية :

_محافظة القاهرة :19 دائرة -44 مكون إدارى _31 مقعدا

_محافظة الإسكندرية: 6 دوائر _18مكون إدارى _16 مقعدا

_محافظة بورسعيد دائرتين _10 مكونات إدارية _مقعدين_

محافظة الإسماعيلية :3 دوائر _10 مكونات إدارية _5 مقاعد

_محافظة السويس :دائرة واحدة _5 مكونات إدارية _مقعدين

_محافظة القليوبية :6 دوائر _16 مكون إدارى_16 مقعدا

_محافظة الشرقية :8 دوائر _23 مكون إدارى _21 مقعدا

_محافظة الدقهلية :10 دوائر _24 مكون إدارى _21 مقعدا

_محافظة دمياط :دائرتين _10 مكونات إدارية _4 مقاعد

_محافظة كفر الشيخ :4 دوائر _14 مكون إدارى _10 مقاعد

_محافظة الغربية :7دوائر _14 مكون إدارى _14 مقعدا

_محافظة المنوفية:6 دوائر _12 مكون إدارى _11 مقعدا

محافظة البحيرة :9 دوائر _18 مكون إدارى _18 مقعدا

محافظة الجيزة :12 دائرة _25 مكون إدارى _25 مقعدا

محافظة بنى سويف :4 دوائر _9 مكونات إدارية _8 مقاعد

محافظة المنيا :6 دوائر _13مكون إدارى _16 مقعد

محافظة أسيوط :4 دوائر _15 مكون إدارى _12 مقعد

محافظة سوهاج :8 دوائر _19 مكون إدارى _14 مقعد

محافظة قنا :4 دوائر _10 مكونات إدارية _9 مقاعد

محافظة الاقصر :3 دوائر _6 مكونات إدارية _3 مقاعد

محافظة أسوان :4 دوائر _9 مكونات إدارية _5 مقاعد

محافظة مطروح :دائرتين _9 مكونات إدارية _مقعدين

محافظة الوادى الجديد :دائرتين _5 مكونات إدارية _مقعدين

محافظة البحر الآحمر :3 دوائر _8 مكونات إدارية _3 مقاعد

محافظة شمال سيناء :دائرتين _11 مكون إدارى _مقعدين

محافظة جنوب سيناء: دائرتين

فيما تقسم القوائم الانتخابية لـ4 دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة المطلقة على مستوى الجمهورية :

دائرة قطاع القاهرة وحنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة 100 مقعد، وشملت "القاهرة بنحو 31 مقعدا، والقليوبية بـ14 مقعدا، الدقهلية بـ17 مقعدا والمنوفية بـ13 مقعدا، والغربية بـ16 مقعدا وكفر الشيخ بـ9 مقاعد".

دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة وعددها 100 مقعد.

وشملت "الجيزة 23 مقعدا، الفيوم بـ9 مقاعد، بنى سويف 8 مقاعد، المنيا بـ14 مقعدا، أسيوط بـ11 مقعدا والوادى الجديد بمقعدين، وسوهاج بـ13 مقعدا، وقنا بـ9 مقاعد، والأقصر بـ4 مقاعد، وأسوان بـ4 مقاعد، البحر الأحمر بـ3 مقاعد .

دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مدير أمن الشرقية ،وعددها 42 مقعدا، وشملت "الشرقية بـ21 مقعدا، ودمياط بـ6 مقاعد، بورسعيد بمقعدين ،والإسماعيلية بـ4 مقاعد، والسويس بمقعدين وشمال سيناء بـ5 مقاعد وجنوب سيناء بمقعدين.

دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية وعددها 42 مقعدا، وشملت "الإسكندرية بـ17 مقعدا، البحيرة بـ20 مقعدا، مطروح بـ4 مقاعد".