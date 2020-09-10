تعرف على محافظات المرحلتين الأولى والثانية بانتخابات مجلس النواب

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020، وتجري الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد وافثنين الماوفقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجري الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تجري المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجري الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7،8، نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر، وتجري الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات لمن في الخارج أيام 5، 6، 7، ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام، 7، 8، ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

وأوضحت الهيئة أن محافظات المرحلة الأولى ستكون، الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

بينما محافظات المرحلة الثانية فهي:القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

كما أعلن "لاشين" فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بدءًا من 17 سبتمبر الجاري.

وقال "لاشين" في مؤتمر صحفي، إن الناخبين المقيدة أسماؤهم مدعوون لانتخابات مجلس النواب، بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 بالقوائم المغلقة، على أن تقدم طلبات الترشح اعتبارا من الخميس 17 سبتمر حتى السبت 26 سبتمبر 2020، من التاسعة حتى الخامسة مساء، ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية مساء، وأنه على كل من ينتوي الترشح، أن يبدأ إجراءات الكشف الطبي من اليوم.

وشدد رئيس الوطنية للانتخابات، على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية أثناء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب، ومنها التعقيم وارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كإجراء احترازي ضد تفشي وباء فيرس كورونا.

لمعرفة محافظات المرحلتين الأولى والثانية بانتخابات مجلس النواب اضغط هنا