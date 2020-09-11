تخدم حالات القىء الدموي.. تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمطروح

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي ورفع كفاءتها بمستشفى مطروح العام، في غطار خطط الوزارة للإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال "البلتاجى" في تصريح صحفي، اليوم، إن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجّه إلى العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، بمتوسط ١٠ حالات أسبوعيًا لحالات القىء الدموي ومناظير الجهاز الهضمي العلوي.

وأضاف أن الأستاذ الدكتور ماهر غرابة، إستشارى الجهاز الهضمى والمناظير وجراحة المناظير، هو المنوط بإجراء المنظار خدمةً لجميع أهالي مطروح، وأشار إلى العمل جاري في تطوير مستشفييّ السلوم وبران بشكل شامل وجاري الإنتهاء من الأعمال تمهيدًا لافتتاحها قريبًا وستكون البداية بمستشفى السلوم الجارى اجهيزها بالأجهزة الطبية اللازمة.