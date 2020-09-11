نائب محافظ القليوبية تتفقد مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، اليوم، وشملت جولتها ثماني قرى، بناءًا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

بدأت "ريان" الجولة بتفقد تغطية ترعه المرصفاوية أمام قرية كفر الحصافة بمدينة طوخ، حيث سيجرى تشجيرها وإنارتها ورصفها على جانبي الطريق، وجرى المرور الميداني على كافة المشروعات المقترحة بقرية الإبيارى التابعة للوحدة المحلية بميت كنانة، وهي إنشاء مركز شباب بالقرية، وإنشاء مكتب بريد، بالإضافة إلى إعادة رصف طريق كوبري زغلول حتى مفارق قرية الدير، فضلاً عن إحلال وتجديد عدد 100 عمود كهرباء بمشتملاتهم.

كما جرى المرور الميداني على كافة المشروعات المقترحة بقرية كفر الحصافة التابعة للوحدة المحلية بنامول، وشملت إنشاء وحدة صحية متكاملة مع وحدة غسيل كلوي، بالإضافة إلى إنشاء مجمع استهلاكي على مساحه 145م لخدمة أهالي القرية، فضلًا عن إحلال وتجديد المبنى الإداري لمركز الشباب على مساحة 85م، وشراء لودر مفصلي كبير، بالإضافة الى تفقد الخدمات المقدمة فى قري ترسا والدير وكفر الجمال من وحدات صحية ومراكز شباب ووحدات صرف صحى ووحدات معالجة بالاضافه الى تفقد الوحدات المحلية.

واختتمت ريان جولتها بتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بقرية نامول، مركز طوخ، وجرى البدء في التنفيذ، بعد إزالة كافة المعوقات التي واجهت المحطة خلال الفترة الزمنية السابقة، وجاري العمل بالمرحلة الأولى من المحطة بطاقة إنتاجية (١٠-٢٠) ألف م٣ /يوم، بنظام المعالجة (SBR)، وستقوم المحطة بخدمة عدد (8) قرى.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، سمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ، وريهام عبدالرحيم رئيس الوحدة المحلية بميت كنانة، ونجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية بنامول، والمهندس أحمد حسام مدير عام مناطق تنفيذ شركة المقاولات المصرية.