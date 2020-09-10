محافظ الغربية يبحث تطوير مصنع الغزل بالمحلة

استقبل الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، لبحث آليات تطوير أقسام ومصانع الشركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية ورموز الصناعة.

كما حرص محافظ الغربية على مناقشة الموقف الحالي للمصنع، مؤكدا على ضرورة تطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة.

في المقابل وجه محافظ الغربية اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بإجراء جولات ميدانية داخل مصانع الشركة الحديثة لمتابعة الخطة الرئاسية للنهوض بالمنظومة الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.