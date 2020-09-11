بدء تحويلات تقليل الاغتراب 2020 "تجريبيا" مساء اليوم عبر موقع التنسيق

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مساء اليوم، فتح باب التسجيل لتقليل الإغتراب 2020 تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين من تنسيق الكليات 2020 الفترة الماضية، على أن يتم فتح بدء التسجيل الفعلي للمرحلة عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق لهم لتسجيل رغباتهم بدءاً من غد السبت.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، أن التحويلات ستكون بنسبة 10% من الطلاب المقبولين بالكليات المختلفة، على أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مشيرا إلى عدم وجود تحويلات ورقية، مضيفاً أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويُشترط استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن الجامعة قامت بتركيب 118 شاشة ذكية كمرحلة أولى في 4 كليات، وهي التخطيط الإقليمي والعمراني، والاقتصاد والعلوم السياسية، والصيدلة، والدراسات العليا للتربية، بالإضافة إلى استديوهات مركز التعليم المدمج وقاعات مجالس الكليات والجامعة، لتطوير العملية التعليمية وإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي للطلاب بشكل تفاعلي مع امكانية البث الحي، وذلك ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية للتحول الرقمي؛ وتفعيل خطة الجامعة للتعليم الهجين.

الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي

وأوضح الدكتور الخشت أن هذه الشاشات تشمل تطبيقات تعليمية يمكن من خلالها إنشاء محتوى تعليمي تفاعلي أو التعديل على المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي، مشيرًا إلى أن الجامعة قامت بتدريب مجموعات من أعضاء هيئة التدريس على كيفية استخدام الشاشات الذكية وتوظيفها في تدريس المقررات الدراسية المختلفة باستخدام التطبيقات والبرامج اللازمة لذلك.

وقال رئيس جامعة القاهرة إنه لأول مرة تمتلك الجامعة قاعدة بيانات موحدة للطلاب على مستوى جميع الكليات، مع وجود كود موحد للطالب يستخدمه في جميع خدماته على مستوى الجامعة، حيث شهدت الجامعة عملية تحول كبرى في تهيئة البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير بوابات الخدمات الإلكترونية، وميكنة المكتبات وتطبيقاتها، ونظم المعلومات الإدارية لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجامعة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقيام برسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.