تنسيق 2020: انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب تجريبيا غدا

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدءً من مساء غد الجمعة، فتح باب التسجيل لتقليل الإغتراب تجريبيًا، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين من تنسيق الكليات 2020 ، على أن يتم فتح الموقع الإلكترونى للتنسيق لهم لتسجيل رغباتهم.

وأوضحت الوزارة، أن التحويلات ستكون بنسبة 10% من الطلاب المقبولين بالكليات المختلفة، على أن يكون التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، مشيرة إلى عدم وجود تحويلات ورقية.

وذكرت، أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط، ويُشترط استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبارات القدرات.

10% نسبة التحويلات المقررة في تقليل الاغتراب تنسيق 2020

وانطلقت، الثلاثاء قبل الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40% لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفًا و448 طالبًا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفًا و64 طالبًا، بإجمالي 254 ألفًا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لتسجيل الرغبات 2020.

واستقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأربعاء، الطالبة ردينه سعد صلاح، الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية "مكفوفين".

وهنأ الوزير الطالبة على تفوقها وحثها على مواصلة الجد والاجتهاد خلال مرحلة التعليم الجامعية، وبذل المزيد من الجهد، كما وجه الشكر لأسرة الطالبة على ما بذلوه مع ابنتهم من مجهود خلال فترتي الدراسة والامتحانات، رغم ما تمر به البلاد من جائحة كورونا.