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111 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء بالقليوبية حتى الآن

كتب:

حسن صالح
01:02 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
تلقي طلبات التصالح بالقليوبية

تلقي طلبات التصالح بالقليوبية

قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة منذ فتح باب تلقي الطلبات حتى اليوم، 111 ألفا و221 طلبا، بالإضافة إلى تحصيل 608 ملايين و240 ألف جنيه من رسوم الفحص ونسبة الـ 25% من جدية التصالح.

وأكد الهجان استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر قرارا بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع، بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.

 

 

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