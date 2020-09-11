تخصيص 200 متر لإقامة مركز لتصنيع الألبان بطور سيناء

قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تخصيص 200 متر لإقامة معمل مركزي نموذجي لتصنيع الألبان بمدينة طور سيناء.

وأكد المحافظ في تصريح له، اليوم الجمعة، أن الهدف من إقامة مركز لتصنيع الألبان، هو توفير فرص عمل لشباب المدينة، إضافة إلى سد احتياجات مدينة الطور من منتجات الألبان والاتجاه تدريجيًا نحو التصنيع والإنتاج للتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه قال المهندس أسامة ابراهيم، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى تخصيص قطعة الأرض الخاصة بإقامة مركز تصنيع الألبان، داخل ديوان عام مديرية الزراعة، بالأرض الفضاء التي تتبع ديوان المديرية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أنه جرى بالفعل إجراء مقايسة تقديرية لإنشاء المركز من قبل مديرية الإسكان بتكلفة 8 ملايين و150 ألف جنيه، كما جرى إرسال الإحداثيات والرسومات الكروكية لوزارة الزراعة لاعتماد المقايسة والبدء في تنفيذ المشروع .

وأشار إلى أن المركز ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، الخاصة بإنشاء 200 مركز على مستوى الجمهورية، لتجميع وتصنيع الألبان، بتكلفة 2 مليار جنيه.