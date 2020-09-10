محافظ جنوب سيناء يوجه بالاستعداد لمواجهة الأمطار الرعدية

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الأمطار الرعدية التي قد تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تضع خطة سنوية لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة، وتقوم بتوزيع إحداثيات مواقع السيول والأمطار على رؤساء المدن، للتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمواجهة الأخطار المحتملة.

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات المتقدمة بمجلس مدينة شرم الشيخ، تتواصل على مدار 24 ساعة مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية، وهيئة الأرصاد الجوية، ووزارة الري، وتكليف رؤساء المدن بالمرور على مخرات السيول، والبرابخ، والمصارف، والسدود، والبحيرات الصناعية والجبلية، ومحطات الصرف، وبلاعات صرف مياه الأمطار لتطهيرها والتأكد من جاهزيتها قبل بدء موسم السيول، مع المتابعة الدورية لهم، إضافة إلى التأكد من جاهزية المعدات الثقيلة وسيارات سحب المياه.

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر، للمرور على مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها مع توعية المواطنين بالوديان والتجمعات البدوية، خاصة في مناطق إحداثيات السيول.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بيانًا تحذر من تعرض محافظة جنوب سيناء اليوم لطقس حار ورياح معتدلة، وتوقعات بتساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.