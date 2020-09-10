"أوقاف جنوب سيناء" تُكثف حملات تعقيم وتطهير المساجد

كثفت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، حملاتها لتطهير المساجد بالتنسيق مع مديريات الصحة، استعدادًا لآداء صلاة الجمعة، غدًا، ضمن الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، في تصريح له اليوم، استمرار أعمال التعقيم بكافة المساجد، مع انطلاق حملة نظافة شاملة بكل مسجد، تتضمن تطهير النوافذ والأبواب والحوائط، وجميع الأسطح، موضحًا أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية تتابع مع جميع الإدارات آلية الحفاظ على نظافة وطهارة المساجد حرصًا على سلامة المصلين .

وأضاف أن المديرية شكلت لجانًا لمتابعة حملات تعقيم المساجد، والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية الواردة من وزارة الأوقاف، بشأن غلق دورات المياه في جميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المقصرين.