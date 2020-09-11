أحمد عز يستضيف "الملاك النائم".. فتاة ظلت 60 يوماً في "غيبوبة موت"

في لفتة إنسانية جديدة، استضافت أسرة مسرحية "علاء الدين" للمخرج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، "فريدة هشام" التي كانت ترقد في غيبوبة لأكثر من شهرين، إثر تعرضها لحادث سير مروع أواخر العام الماضي، ونجت حينها من الموت بأعجوبة، ولقبت بـ"الملاك النائم".

وسرد الهواري قصة هذه الفتاة عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلاً: يا جماعة فاكرين في يوم من الأيام طلبت منكم تدعو لبنت صاحبي هشام أمجد علشان بنته "فريدة" ترجع تاني للحياة وتفوق تاني من الكومة، ولأن قلبه حلو وطيب وسامح البنت اللي خبطتها بالعربية.

وأضاف: فاكرين البنت ديه! ربنا استجاب لدعائكم ودعاء أمها وكل المصريين ورجعت تاني، شكراً فرقة علاء الدين على حلاوتكم وقلبكم الجميل.. شكراً أحمد عز.

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي.

وعلى مدار شهرين في أواخر عام 2019، استحوذت فريدة هشام أمجد، التي عرفت إعلاميًا باسم "الملاك النائم" على اهتمام السوشيال ميديا بسبب الحادث المروع الذي تعرضت لها، ووقوعها في غيبوبة استمرت أكثر من 60 يومًا.

في منتصف نوفمبر الماضي، نشر الفنان الكوميدي أحمد حلمي منشورا على صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: "يا رب اشفيها وعافيها وقومها بالسلامة لأسرتها وأهلها وحبايبها.. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، ادعوا لها علها ساعة استجابة"، مع نشر صورة فريدة ووالدها، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.