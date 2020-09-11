الحكومة تنحاز للمواطن.. أسعار التصالح في المخالفات بالقاهرة ومحافظات بحري

تنشر "الوطن" القائمة الكاملة للأسعار الجديدة لـ23 محافظة، أعلنت رسميا تخفيض أسعار التصالح في سعر المتر في مخالفات البناء، حيث شددت الحكومة على أن نهاية سبتمبر الجاري، هو الموعد الأخير للتقدم بورق العقار ودفع رسوم التصالح، حتى لا يضع صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية نفسه تحت طائلة القانون.

القاهرة: التخفيض ما بين 30% و55%

بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.

القليوبية: نسبة التخفيض ما بين 10 و50%

متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 300 و400 جنيه، والتجاري 1200 جنيه، والصناعي 300 جنيه، والأخرى إداري 1500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 150 إلى 350 جنيهًا، وتجاري ما بين 600 و1000 جنيه، والصناعي ما بين 150 و250 جنيهًا وأخرى إداري من 750 إلى 1250جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 75 إلى 150 جنيهًا، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 75 وأخرى "إداري" 375 جنيهًا ، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني من 50 إلى 100 جنيه، وتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 وأخرى "إداري" 250 جنيهًا.

الإسكندرية: تخفيض الأسعار بنسبة 25%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1103 جنيهات، والتجاري 1532 جنيهًا، والصناعي 1367 جنيهًا، والأخرى "إداري" 1549 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 263 جنيهًا، وتجاري 421 جنيهًا، والصناعي 350 جنيهًا وأخرى "إداري" 446 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 175جنيهًا، وتجاري 258 جنيها، والصناعي 220 وأخرى "إداري" 258 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 146 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى "إداري" 146 جنيهًا.

البحيرة: التخفيض بنسبة 20%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 433 جنيهًا، والتجاري 780 جنيهًا، والصناعي 481 جنيهًا، والأخرى "إداري" 763 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 240 جنيهًا، وتجاري 395 جنيهًا، والصناعي 263 جنيهًا وأخرى "إداري" 450 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 115 جنيهًا، وتجاري 193 جنيهًا، والصناعي 143 جنيهًا وأخرى "إداري" 230 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 72 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 83 جنيها وأخرى "إداري" 133 جنيهًا.

المنوفية: التخفيض بنسبة 20%

متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 500 جنيه، والتجاري 1500 جنيه، والصناعي 500 جنيه، والأخرى "إداري" 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 119 جنيهًا، وتجاري 350 جنيهًا، والصناعي 195 جنيهًا وأخرى "إداري" 270 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 120 جنيهًا، وتجاري 290 جنيهًا، والصناعي 315 جنيهًا وأخرى "إداري" 290 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 70 جنيها، وتجاري 120 جنيهًا، والصناعي 105 جنيهات وأخرى "إداري" 110 جنيهات.

الغربية : التخفيض ما بين 30 و 40%

وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 576 جنيهًا، والتجاري 774 جنيهًا، والصناعي 260 جنيهًا، والأخرى "إداري" 813 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 411 جنيهًا، وتجاري 517 جنيهًا، والصناعي 206 جنيهات وأخرى "إداري" 569 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيهًا، وتجاري 259 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى "إداري" 259 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 100 جنيه، وتجاري 115 جنيهًا، والصناعي 55 جنيها وأخرى "إداري" 73 جنيها.

كفر الشيخ: التخفيض ما بين 25 و40%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1350 جنيهًا، والتجاري 1798 جنيهًا، والصناعي 879 جنيهًا، والأخرى "إداري" 1857 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر بالقرى سعر سكني 205 جنيهات، وتجاري 266 جنيهًا، والصناعي 153 جنيهًا وأخرى "إداري" 300 جنيه، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى "إداري" 150 جنيهًا.

دمياط: التخفيض بنسبة 30%

وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 200 إلى 500 جنيه، والتجاري ما بين 280 إلى 700 جنيه، والصناعي ما بين 220 إلى 500 جنيه، والأخرى "إداري" 250 إلى 500 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 100 إلى 300 جنيه، وتجاري ما بين 200 و 500 جنيه، والصناعي ما بين 120 جنيها و 300 جنيه وأخرى "إداري" ما بين 120 و 300 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني ما بين 75 و 100 جنيه، وتجاري ما بين 100 و 180 جنيهًا، والصناعي 75 جنيهًا وأخرى "إداري" 75 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 50 جنيها، وتجاري 75 جنيهًا، والصناعي 50 جنيها وأخرى "إداري" 80 جنيها.

الدقهلية: التخفيض بين 10 لـ20%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 900 جنيه، والتجاري 850 جنيها، والصناعي 650 جنيها، والأخرى 750 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 250 جنيها، وتجاري 350 جنيها، والصناعي 250 جنيها وأخرى "إداري" 220 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 150 جنيها، وتجاري 300 جنيه، والصناعي 175 جنيهًا وأخرى "إداري" 250 جنيهًا، وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 75 جنيها، وتجاري 150 جنيهًا، والصناعي 100 جنيه وأخرى "إداري" 125 جنيها.

الإسماعيلية: التخفيض بنسبة 25 %

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني ما بين 800 و 1000 جنيه، والتجاري 160 جنيها، والصناعي 900 جنيه، والإداري 1000 جنيه والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني ما بين 135 إلى 800 جنيه، والتجاري ما بين 330 و 1360 جنيها والصناعي ما بين 135 و800 جنيه والإداري ما بين 160 و1100 جنيه والأخرى 165 إلى 1000 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني من 90 إلى 150 جنيها، وتجاري من 10 إلى 425 جنيها، والصناعي من 150 إلى 310 جنيهات، والإداري ما بين 110 و310 جنيهات والأخرى ما بين 250 إلى 280 جنيها وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 65 جنيها، والتجاري 100 جنيه، والصناعي 65 جنيها والإدارى 80 جنيها والأخرى 80 جنيها.

السويس: التخفيض بنسبة 20%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 450 جنيها، والتجاري 990 جنيها، والصناعي 225 جنيهًا، والإداري 630 جنيها والسياحي 600 جنيه والأخرى 225 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 200 جنيه، والتجاري 470 جنيها والصناعي 150 جنيها والإداري 250 جنيها والأخرى 150 جنيها والسياحي 550 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى السكنية 70 جنيها.

الشرقية: التخفيض بنسبة 20%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 600 جنيه، والتجاري 1000 جنيه، والصناعي 400 جنيه، والأخرى 1100 جنيه، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 400 جنيه، والتجاري 600 جنيه والصناعي 300 جنيه والأخرى 700 جنيه، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 200 جنيه، والتجاري 300 جنيه، والصناعي 200 جنيه والأخرى 300 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ السكني 100 جنيه، والتجاري 200 جنيه، والصناعي 50 جنيها والأخرى 200 جنيه.

محافظة الفيوم: التخفيض بها ما بين 30% إلى 50%

بلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 450 جنيها، والتجاري 1250 جنيها، والصناعي 450 جنيها، والإداري 700 جنيه والأخرى 1250 جنيها، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني 275 جنيها والتجارى 825 جنيها والصناعي 275 جنيها والإداري 425 جنيها والأخرى 825 جنيها، ومتوسط سعر المتر بالقرى السكني بلغ 150 جنيها، وتجاري 750 جنيها والصناعي 350 جنيها والإداري 500 جنيه والأخرى 600 جنيه وعن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 70 جنيها، والتجاري 100 جنيه، والصناعي 80 جنيها والإداري 90 جنيها والأخرى 90 جنيها.