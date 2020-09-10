تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25% بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تخفيض قيمة سعر المتر المسطح لمخالفات البناء وتغير الاستخدام بنسبة 25%، لمراعاة البعد الاجتماعي والتيسير على المواطنين.

وأكد المحافظ، في تصريح صحفي اليوم، إن المحافظة شكلت لجنة تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية، ورؤساء المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لإعادة تسعير قيمة المتر المربع للتصالح على مخالفات البناء، بنطاق جميع المدن والقرى والوديان.

وأشار المحافظ إلى أنه أعطى تعليمات بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح، لافتًا إلى أن المبالغ التي يجري تحصيلها تستخدم في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبرى، إضافة إلى تطوير وتحسين البنية الأساسية خاصة في القرى والوديان، ما يعود بالنفع على المواطنين.