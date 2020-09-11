الحكومة: 23 محافظة خفضت أسعار التصالح في مخالفات البناء

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.

القاهرة في صدارة التخفيض لـ"مخالفات البناء".. ومتوسط سعر المتر 800 جنيه

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة المحافظات تخفيضًا للأسعار للمرة الثانية، حيث بدأت بتخفيض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 و55%، ومرة أخرى قامت بتخفيض يتراوح بين 20 و70%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 807 جنيهات، والتجاري 1169جنيهًا، والصناعي 709 جنيهات، وإداري 960 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 436 إلى 558 جنيهًا، وتجاري ما بين 661 و842 جنيهًا، والصناعي ما بين 407 و469 جنيهًا وإداري من 542 إلى 665 جنيهًا.

الحكومة: الإسكندرية خفضت أسعار التصالح بنسبة 25%

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة الإسكندرية قامت بتخفيض الأسعار بنسبة 25%، وبلغ متوسط سعر المتر بالمناطق المتميزة بالمدن سكني 1103جنيهات، والتجاري 1532 جنيهًا، والصناعي 1367 جنيهًا، والأخرى "إداري" 1549 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر المتر السكني بالمناطق غير المخططة بالمدن، سكني من 263جنيهًا، وتجاري 421 جنيهًا، والصناعي 350 جنيهًا وأخرى "إداري" 446 جنيهًا، ومتوسط سعر المتر بالقرى بلغ سكني 175جنيهًا، وتجاري 258 جنيها، والصناعي 220 وأخرى "إداري" 258 جنيهًا، وأما عن متوسط سعر العزب والكفور فبلغ سكني 80 جنيها، وتجاري 146 جنيهًا، والصناعي 119 جنيهًا وأخرى "إداري" 146 جنيهًا.