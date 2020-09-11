استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسوان

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، اليوم، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم التسهيلات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة في أقل وقت ممكن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان.

وبحسب ببيان صادر عن الوحدة المحلية لنمركز ومدينة أسوان، يتم تلقي طلبات التصالح داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، ولاسيما في ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25 % من قيمة الأرض وذلك حتى 30 سبتمبر المقبل.