"أوقاف الإسكندرية" تفتتح 3 مساجد جديدة بـ"بشائر الخير 3"

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، عن افتتاح ثلاثة مساجد غدًا بمنطقة "بشائر الخير ٣" غرب المدينة.

وقال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن مديرية الأوقاف ستفتتح غدًا ثلاثة مساجد جديدة وهي "مسجد الشهيد إلهامى عبدالمنعم، مسجد الشهيد بسيونى السليمانى، مسجد الشهيد محمود منتصروبين".

وأضاف أن افتتاح المساجد الثلاثة يأتي استمرارًا لجهود الدولة فى مجال التنمية والعمران، مؤكدًا أنها أبلغ رد على من يكيلون الاتهامات للدولة، وأوضح أن حصيلة ما تم افتتاحه هذا الشهر فى الإسكندرية أحد عشر مسجدا من بينها مسجد الحق المبين بشاير الخير ٣ الذي تسلمته المديرية مع مساجد محور المحمودية.