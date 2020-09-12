وزيرة الهجرة تنعي أكرم بدوي: كان قدوة في الأمانة والتفاني في العمل

توفي المهندس أكرم بدوي، رئيس الادارة المركزية للاتصالات وشئون المصريين بالخارج، الخميس.

وترصد "الوطن" أهم المناصب التي تولاها أكرم بدوي في التقرير التالي:

* تولى منصب مستشار عمال جمهورية مصر العربية في جمهورية اليمن، وبعدها انتقل إلى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع تدشين الوزارة عام 2015.

* قام بتأسيس إدارة الاتصالات داخل الوزارة، وجهوده في موقع أبلكيشن "كلم مصر" الذي انطلق خلال الشهر قبل الماضي للمصريين بالخارج، وكان يقوم بالتنسيق مع الجهات المختلفة لعرض أهم الخدمات المختلفة للمصريين بالخارج، ويضم تطبيق "كلم مصر" كافة الخدمات للمصريين في الخارج، وأحدث الأخبار والتطبيق موجهة باللغة العربية والانجليزية

* كان مندوبا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة كافة الاستحقاقات الدستورية المصريين بالخارج، ومتابعة الانتخابات التي اجريت علي مدار 5 سنوات الماضية

* ناقش المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، وذلك خلال جلستين خصصهما المؤتمر لذلك، إذ انعقدت جلسة الاستثمار المباشر برئاسة المهندس أكرم بدوي مدير الإدارة المركزية لشئون الاتصال والمصريين بالخارج، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي المصري.

وقالت عنه السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة، "كان قدوة يحتذى بها في الأمانة والتفاني في العمل، ولم يدخر جهدًا في دعم ملفات وأنشطة وزارة الهجرة ومساندة زملائه طيلة عمله بالوزارة، علاوة على أنه كان ودودًا يحظى بمحبة الجميع لروحه السمحة".